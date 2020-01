polaroid – un blog alla radio / S19E10

polaroid

polaroid – un blog alla radio nasce a Bologna nel 2001, sulle frequenze della storica Radio Città103, passa quasi tre lustri su Radio Città del Capo e finalmente approda a NEU nel settembre 2018. Il titolo del programma non c’entra quasi nulla con la fotografia: è un omaggio tanto a “Memoria Polaroid” di Douglas Coupland, quanto alle “ink polaroids” dei Belle & Sebastian. Dentro ci trovate come sempre un’oretta di novità discografiche indiepop e indie rock, un po’ di amici al telefono, qualche live in studio, immancabili brindisi, arcobaleni e abbracci.La voce della trasmissione è quella di Enzo Baruffaldi, che cura anche il blog musicale polaroid.blogspot.com . È stato tra i fondatori dell’etichetta We Were Never Being Boring, ogni tanto si trova a fare dj-set di bizzarra Musica Per AperiTweevi (anche se il più delle volte, quelle canzoni, preferirebbe essere giù in pista a ballarle), ama l’indiepop e i giri a banco.