polaroid – un blog alla radio / S19E09 – la classifica dei dischi dell’anno

L’ultimo appuntamento per questo 2019 con il podcast di “polaroid alla radio“, il programma condotto da Enzo Baruffaldi, in onda “quasi” ogni settimana da Bologna su NEU Radio, è interamente dedicato alla tradizionale Classifica dei Dischi dell’Anno! Da queste parti siamo piuttosto old school e ci piace ancora fare la Top Ten dei dodici mesi passati, raccogliendo e riascoltando quelli che sono stati i dischi più importanti per noi. La classifica questa volta è “doppia”, insieme a Nur al microfono, e raddoppiano quindi anche i brindisi. Passate delle belle feste, ci ritroviamo dall’altra parte nell’anno nuovo!

01. James Blake – Assume Form

02. Business Of Dreams – Keep The Blues Away

03. Khruangbin – Hasta El Cielo

04. Kiwi jr – Football Money

05. Liberato – Gaiola

06. Clever Square – Denial And The Wizards

07. Sudan Archives – Confessions

08. Vanishing Twin – Language Is A City (Let Me Out)

09. Cate Le Bon – Home To You

10. Golden Daze – Drift

11. Aldous Harding – Fixure Pcture

12. Fontaines D.C. – Liberty Belle

13. Weyes Blood – Andromeda

14. Comet Gain – Fucking Morons

15. Sassari – I Was A Window

16. Seablite – I Talk To Frogs

17. Jeanines – Either Way

18. Kevin Morby – Oh My God

19. The Stroppies – Nothing At All