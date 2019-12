polaroid – un blog alla radio / S19E07 + S19E08

“Somewhere between drunkenness and chivalry”: Andy Shauf introduce così il goffo protagonista del suo ultimo singolo “Try Again”, e in fondo è una collocazione che potremmo trovare abbastanza adatta anche a questo piccolo podcast. Bentrovate e bentrovati a una nuova puntata di “polaroid – un blog alla radio“, il programma in onda “quasi” ogni settimana da Bologna su NEU Radio, pieno di novità indiepop, indie rock e brindisi. Ai microfoni Enzo Baruffaldi e Nur Al Habash. Buon ascolto!

Playlist

Ducks Unlimited – Annie Forever

Nilufer Yanya – In Your Head

Capitol – In Ceremony

Juniore – Ah Bah D’Accord

Pop At Summer – Everything’s Fine

Andy Shauf – Try Again

Pictish Trail – Bad Algebra

Julia Jacklin – Pressure To Party

Kevin Krauter – Surprise

Implacabile come le visite dei parenti e i sensi di colpa per i regali comprati su Amazon, anche quest’anno “polaroid – un blog alla radio” reca il suo Nastrone di Natale. La trasmissione in onda ogni settimana su NEU Radio è lieta di regalarvi la consueta oretta di novità indiepop e indie rock, in questo episodio tutte a tema festivo. Accendete le luci dell’albero e godetevi la playlist!

La festosa playlist

Stars On Fire – Please Come Home For Christmas

Lucy Dacus – Last Christmas

Bleached – Jingle Bells

P. feat. Lavinia Claws – Christmas (Baby Please Come Home)

Tracyanne and Danny – Santa, Don’t Say No

Les Bicyclettes de Belsize – Another Christmas Song

The School – Shouldn’t Be Alone For Christmas

Costa Brava and Friends – Merry Xmas Troublemaker

Kevin Morby – Blue Christmas

Clever Square – A History Of Seed

Molly Burch – Holiday Dreaming

Adam Green – Dreidels Of Fire

Faux Canada – Fuck It, It’s Christmas

The Essex Green – Green Christmas

Setti – Polar Odd

Baseball Gregg – Decade Ender

Blue Ocean – Entronic Daze

The Hannah Barberas – Headfirst Into Christmas

Yo la tengo – Eight candles

Her Skin – Christmas Time Is Here