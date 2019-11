polaroid – un blog alla radio / S19E03 + S19E04 + S19E05

“Una manciata di canzoni che volevamo registrare in fretta e con passione, e per le quali gli incidenti, gli errori e gli imprevisti sono stati importanti tanto quanto le nostre intenzioni”: così i Comet Gain spiegano il loro ultimo album-manifesto, Fireraisers, Forever!, e con le stesse parole sarebbe bello poter descrivere ogni settimana ogni puntata di “polaroid – un blog alla radio”. Vabbè, poi le cose non vanno sempre come vorremmo, anzi: quasi mai. Intanto, però, ecco qui una nuova oretta di novità indiepop e indie rock in compagnia di Enzo Baruffaldi. Almeno quella, insieme agli immancabili brindisi, non manca mai.

L’imprevedibile playlist

Full Power Happy Hour – Fun

A Certain Smile – Cherry Bomb

Failed Flowers – Faces

Dumb Things – Today Tonight

Comet Gain – The Godfrey Brothers

Ferro Solo – The Time We’ve Never Had

Flamingo – Chlorine (BIRTHH cover)

Agacy – Come On Out

Beabadoobee – I Wish I Was Stephen Malkmus

Stars On Fire – Salty Kiss

Surf Curse – Disco

La quarta puntata di questa nuova stagione di “polaroid – un blog alla radio” cade proprio nella settimana del compleanno del blog. E quest’anno il nostro piccolo programma ne fa diciotto! Ma dato che il conseguimento della maggiore età sull’etere non sembra avere portato particolare saggezza a Enzo Baruffaldi, qui si festeggia continuando a fare quello che più ci piace, ovvero dedicare questa oretta in onda a un po’ di belle novità indie pop e indie rock, oltre che agli immancabili brindisi. A proposito dei quali, questa sera ai microfoni per fortuna torna anche Nur Al Habash. Buon ascolto!

Playlist

01. Sir Bobby Jukebox – You Only Dance

02. Stella Donnelly – Season’s Greetings

03. House Deposit – Cruise Control

04. The Quincey – Guai

05. The Natural – You Looked Like A Portrait

06. Shop Front – Trilobite

07. Young Scum – Seltzer

08. Koura – Drawbridge

09. Romantic State – Real Real Blonde

Nuova settimana, nuova puntata, una nuova oretta di indie pop e indie rock a cura di “polaroid – un blog alla radio”, il programma condotto da Enzo Baruffaldi su NEU Radio, live streaming da Bologna! Dall’Australia alla Scozia, da Oslo a Denver, senza dimenticarsi di passare per l’Italia, un lungo giro di brindisi per ritrovare vecchie conoscenze e incontrare nuove band del cuore. Buon ascolto!

La piovosa playlist

Scott & Charlene’s Wedding – Back In The Corner

Poppel – Couch

Spinning Coin – Feel You More Than World Right Now

Podcasts – Dragging The Lake

Jesse The Faccio – Caviglie

L’ultima Ora – Gerani

Lapis – Hi-Moon

Belinda May – Everyday In Love

Fehlt – Closure

Pure Moods – Tide: )