polaroid – un blog alla radio / S19E02

Bentrovate e bentrovati a un nuovo appuntamento con il podcast di “polaroid – un blog alla radio“, il programma a cura di Enzo Baruffaldi in onda “quasi” ogni settimana da Bologna su NEU Radio, pieno di novità indiepop, indie rock e brindisi! Anche stavolta, per fortuna, viene in mio soccorso al mixer Nur, e quasi tutto sembra filare liscio. Come canta la giovane Clairo nella deliziosa canzonetta che chiude la puntata, “I think we could do it if we tried”: forse bisognerebbe ricordarselo un po’ più spesso.

Playlist

Daniel Johnston – Living It For The Moment

Versing – Tethered

Mick Trouble – Pity For A Pale Boy

Allah-Las – Prazer Em Te Conhecer

The Wellington – It’s So Fine

Locate S,1 – Owe It 2 The Girls

Real Beauties – Brown Eyes

Special Friend – Before

Clairo – Sofia