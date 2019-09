polaroid – un blog alla radio / S19E01

Bentrovate e bentrovati al primo appuntamento della nuova stagione (la diciannovesima!) con il podcast di “polaroid – un blog alla radio“, il programma a cura di Enzo Baruffaldi e in onda “il prima possibile” da Bologna, sullo streaming fiammante di NEU Radio, pieno di novità indiepop, indie rock e brindisi! Questa sera al microfono c’è anche Nur Al Habash: speriamo porti un po’ di ordine alla playlist!

Playlist

Comet Gain – Mid8Ts

Girl Ray – Show Me More

The Umbrella Puzzles – As Simple As That

Vivian Girls – Something To Do

Blue Ocean – Summer Of Hands

Big Thief – Not

Hater – Four Tries Down

Sasami – Take Care

Attagirl – 九月 (September)