polaroid – un blog alla radio / S18E12

Bentrovati a un nuovo appuntamento con il podcast di “polaroid – un blog alla radio“, il programma a cura di Enzo Baruffaldi e in onda “ogni tanto” da Bologna sullo streaming tutto nuovo di NEU Radio, pieno di novità indiepop, indie rock, arcobaleni e brindisi!

Playlist

The Wendy Darlings – Always Late

Belle And Sebastian – Sister Buddha

Small Crush – All I Need

Seablite – Lollipop Crush

Neutrals – Half Shut Knife

Frankie Cosmos – Rings On A Tree

Marbling – Your Intentions Are Disguised

Jeanines – All The Same

Clever Square – Cringe

Girl Friday – Decoration/Currency

Fever Dream – Surface

Remington Super 60 – The Highway Again