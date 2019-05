polaroid – un blog alla radio / S18E11

Bentrovati a un nuovo appuntamento con il podcast di “polaroid – un blog alla radio”, il programma in onda quasi ogni tanto da Bologna su NEU Radio, pieno di novità indiepop, indie rock, brindisi e appuntamenti mancati (nella migliore delle ipotesi). Tra una dimenticanza e l’altra, questa settimana recuperiamo un po’ di tutto, dal post-punk australiano allo shoegaze svedese, passando per l’immancabile twee britannico e per il verace indie rock di casa nostra.

Playlist

The Stroppies – Nothing At All

Zebra Hunt – See Through You

The Boys With The Perpetual Nervousness – Close The Doors

Beach Youth – Classroom

Sidney Gish – Somebody’s Baby (Jackson Browne Cover)

Cherry Pickles – It Will All End In Tears

Spice Boys – Think About You A Lot (feat. Boys)

Westkust – Do You Feel It?

Agent Blå – Child’s Play

Nah – Apple Blossoms

The Hannah Barberas – I Like You In Blue

Costa Brava – Ambassador

Eugenia Post Meridiem – Low Tide

Sasami – Free (feat. Devendra Banhart)