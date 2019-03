polaroid – un blog alla radio / S18E10

Questo nuovo podcast di “polaroid – un blog alla radio“, curato da Enzo Baruffaldi, fa scalo a Bologna sulle pagine di NEU Radio e vi porta una specie di foto di gruppo mossa, scattata alla fine del SXSW di Austin. Tra voci di band e amici, canzoni e improbabili istantanee raccolte tra strade, locali, concerti e birrerie, un ricordo dell’edizione 2019 dell’incredibile festival texano.

Grazie a Italia Music Export e We Were Never Being Boring!

Playlist

Fontaines D.C. – Boys In The Better Land

Baseball Gregg – Toursong

The Pantones – Do You Even Know?

Husky Loops – Everytime I Run

Pip Blom – School

YOY – Infinite (feat. Birthh)

Sweet Spirit – Touch

Her Skin – Prickly Pear

Lunar Vacation – Daytime

Sasami – Morning Comes

Be Forest – K

Illuminati Hotties – I Wanna Keep Yr Dog

Gurr – Fake News

Sidney Gish – Impostor Syndrome