polaroid – un blog alla radio / S18E09

Nonostante gli aggiornamenti a singhiozzo, tra scali aerei nel cuore della notte e coincidenze di treni agguantate per un soffio, ecco qui un nuovo podcast di “polaroid – un blog alla radio“, l’appuntamento (non sempre) settimanale in onda da Bologna su NEU Radio, pieno di novità indiepop, indie rock, brindisi, arcobaleni e smarrimenti.

Playlist

Sambassadeur – Foot Of Afrikka

Business Of Dreams – Ripe For Anarchy

Astragal – Moderne Luxury

Qlowski – Golden Boy

Swimming Tapes – Pyrenees

Unlikely Friends – Your Asterisk

Flying Fish Cove – Sleight Of Hand

[in collegamento dentro Radio Sverso con Andrea “Benty” Bentivoglio per la rubrica “Troppa Braga“] Teenage Fanclub – Everything Is Falling Apart

Tallies – Have You

Baseball Gregg – Waiting (feat. Sleap-e)

Heartlings – A Hundred Wishes