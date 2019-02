polaroid – un blog alla radio / S18E08

“Andiamo a perderci, prendimi, tanto mi perdo già, percorrimi, o son già perso: perdonami”: così canta – e forse non per caso – il ritornello della canzone con cui si apre questo nuovo podcast di “polaroid – un blog alla radio”, l’appuntamento (quasi) settimanale in onda da Bologna su NEU Radio, pieno di novità indiepop, indie rock, brindisi, arcobaleni e smarrimenti.

Playlist

Jesse The Faccio – Beach

Tomorrows Tulips – Certain Frantic Quality

Tallies – Mother

Makthaverskan – Demands

Westkust – Swebeach

Eggs – I Feel In Love

The Stroppies – Cellophane Car

Hand Habits – Placeholder

Blue Jeans – Baby You Can’t Fake It

Mick Trouble – End Of The Lion

Vampire Weekend – Harmony Hall