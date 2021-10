Plebeian Grandstand: il trailer di Rien Ne Suffit

Abbiamo già incontrato i Plebeian Grandstand sulla nostra strada. Il 19 novembre esce Rien Ne Suffit, il loro quarto album, per Debemur Morti.

Quando DMP ci ha contattato ha mostrato passione per la nostra musica. Abbiamo sentito che era il momento giusto per prendere una nuova direzione, per lavorare con gente nuova, parlare a un’audience diversa, anche stare accanto a band su DMP come Blut Aus Nord e Ulcerate, alle quali ci sentiamo vicini dal punto di vista creativo, anche se molto diversi da quello musicale.

Tracklist

01. Masse critique

02. À droite du démiurge, à gauche du néant

03. Tropisme

04. Part maudite

05. Angle mort

06. Espoir nuit naufrage

07. Nous en sommes là

08. Rien n’y fait

09. Jouis, camarade

10. Aube

Mix di Amaury Sauvé degli Apiary Studio, mastering di Thibault Chaumont di Deviant Lab. Olivier Lolmède ha creato la copertina.

I Plebeian Grandstand sono Adrien Broué, Simon Chaubard, Ivo Kaltchev, Olivier Lolmède, Amaury Sauvé.

Di solito una band fa uscire un disco quando ha una serie di canzoni in mano. Pensavamo che questo non era un buon modo di raccontare una storia ed evocare emozioni, quindi abbiamo provato a registrare un disco con la metodologia che si utilizza per i film. Prima abbiamo scritto lo scenario, tramite i testi e una lista precisa di parole chiave che si riferissero a emozioni, eventi e atmosfere. Abbiamo poi suddiviso la lista in dieci capitoli e sapevamo il ruolo di ciascuno di essi. Alla fine abbiamo scritto la musica per ogni capitolo. Altre somiglianze col cinema sono l’utilizzo di un tema melodico per il disco, lo si può sentire all’inizio, in mezzo e alla fine. Poi abbiamo campionato alcune parti per utilizzarle in altri pezzi ma con un diverso colore. Così facendo potevamo creare qualcosa di coerente da ascoltare concentrati dall’inizio alla fine… come un filmi dove le immagini sono nella tua testa anziché sullo schermo.