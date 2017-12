Sta per incominciare Imago – The Eye Side Of Varvara. Lo staff ci tiene a farci avere un assaggio di ciò che si potrà ascoltare e di ciò che si potrà anche vedere, dato che Imago è una sorta di versione per immagini dell’ormai consolidato evento che si tiene ogni fine estate, all’interno del più ampio cartellone del TOdays.

Intanto buon ascolto e poi vi consigliamo di passare lungo le rive del Po, in San Pietro in Vincoli e in Barriera di Milano al Superbudda.