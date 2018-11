Pilia + Pupillo: il trailer del nuovo Dark Night Mother

Il 21 dicembre Consouling Sounds e Offset Records pubblicheranno il secondo album frutto della collaborazione tra Stefano Pilia e Massimo Pupillo. Il primo album a uscire era stato pochi mesi fa Kenosis su Soave, lo abbiamo recensito qui. Dark Night Mother, a differenza – e non è la sola differenza – di Kenosis, comprende quattro voci femminili: Olivia Arebalo, Lucinda Mahua, Alexandra Drewchin e Sandra Canessa, cioè due sciamane delle Amazzoni, una cantante newyorkese e una pittrice da El Salvador). In due episodi è presente il batterista Cristiano Calcagnile.

Stefano Pilia e Massimo Pupillo: chitarre elettriche ed acustiche, basso, elettronica e voci.

Alexandra Drewchin, Sandra Canessa, Maestra Olivia Arebalo & Lucinda Mahua: voci.

Cristiano Calcagnile: batteria e percussioni.

Registrato in vari luoghi nel corso del 2014 e del 2015: Paoyhan e Yarinacocha (Perù), Bologna e Novate, New York e San Francisco (Stati Uniti).

Mixato presso Blind Sun, Bologna. Mastering curato da Giuseppe Ielasi.

Tracklist

01. Dark Night Mother

02. Weeshdeen

03. Orion Children

04. Black Moon Lilith

05. Oxun

06. Fatima Gate

07. You Are Afraid Of Burning In Your Own Fire