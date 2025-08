PIEZO, Foreground

L’alias di Luca Mucci, dal greco classico Πίέζω, risulta essere il primo termine tecnico col quale si è identificata scientificamente una compressione e/o frattura geologica. Una definizione tratta dalla Enciclopedia Treccani che in sé già racchiude un giusto viatico alla musica che il poliedrico musicista di Macerata, milanese di adozione, ci offre da anni grazie a etichette italiane di culto come Hundebiss, la propria Ansia Label e Haunter Records per cui esce Foreground, lavoro che sembra presagire inedite prospettive per il linguaggio compositivo del nostro.

Ho da poco riascoltato Herd Of Instinct, titolo di un bellissimo cd uscito nel lontano 1994 del duo .O.rang, in breve: Lee Harris e Paul Webb provenivano dall’esperienza Talk Talk e si avventuravano su percorsi dub elettronici con una musica sofisticata, originale e in largo anticipo sui tempi. Ebbene questo nuovo album di Piezo sembra come raccoglierne l’eredità, magari inconsapevolmente o forse no, il che sarebbe interessante chiederglielo, di quel particolare sound, ricontestualizzandolo oggi in un ambiente sonoro ancor più astratto, digitale, caldo.

Alcuni sodali del giro milanese di Piezo collaborano in Foreground: tra loro Heith/Daniele Guerrini, patron di Haunter Records e di cui segnaliamo l’album Escape Lounge uscito in aprile su PAN, il percussionista sperimentale Daniele de Santis e l’artista sonoro, producer LOREM.

Dall’incipit “Foreground” con in evidenza l’eterea voce di Heith a “Lotus Matrix World”, “Trella” (‘O’Rang ‘O’Rang!!, ndr), “Romantico”, “Death Is Not The”, “Foreground” (dub) sono giusto 23 minuti in apnea fra bassi profondi, ritmi spezzati, echi di voci liquide sotto compressione acustica, ma che volendo si possono abbinare all’altro mini-album di Piezo uscito nel 2025, Ecstatic Nostalgia, dove a farla da padrone è la sua più consueta produzione ultra dancefloor. Non dimenticando il progetto Cortex Of Light (con Aitch e Primordial Ooze), super trio che ha chiuso in gloria l’ultima edizione del festival torinese Jazz Is Dead!