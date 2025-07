PIETRA TONALE, Disco Uno

Arrivo ai Pietra Tonale dopo essere rimasto folgorato dal disco di Giulia Impache, “IN:titolo” (del quale ha scritto Elena Raugei). Ho così scoperto che Giulia fa parte di un progetto che da quasi dieci anni si muove nella musica meno allineata.

Disco Uno, nelle parole dei Pietra Tonale, è il debutto della loro “musica rupestre contemporanea”, composto e registrato in due anni. 29 interpreti/strumentisti hanno partecipato al lavoro, coadiuvati da altre 14 figure dedicate a registrazione, produzione, scrittura e arrangiamenti.

Sarebbe facile considerare Giulia Impache il volto e il centro del progetto, essendo l’unica voce, ma ciò che colpisce è l’amalgama generale, la creazione di un mondo che in più occasioni mi ha ricordato alcune perifrasi di Hal Willner. Non possiamo non citare anche Andrea Marazzi alla produzione artistica.

La musica si muove eterea, la voce va e viene, ma Disco Uno appare come un oggetto alieno felicemente illuminato, che si muove tra immagini vocali enfatiche, nubi di suono con diverse densità e generi distorti, quasi un grammelot stranamente candido ed etereo. Poi ci sono stacchi strumentali che virano verso territori soul/jazz cosmico, come in “Sar Oh Dedida”, uno dei brani più incisivi nel gestire con stile e personalità momenti di imperfetta lungaggine.

È chiaro come, nonostante le apparenze, Disco Uno non sia un disco levigato e che i 42 minuti siano forse ancora troppi. Tuttavia, al loro interno si trovano momenti sublimi e aperture nella direzione giusta. Sono preferibili gli scatti e i tentativi, anche se fuori centro, che dimostrano una purezza personale e originale.

Spesso ci si trova sballottati a leggere e decifrare i dieci simboli (i brani di “Disco Uno”), che non sono mai una firma univoca. Si tratta piuttosto di un lato differente della medaglia, l’insieme estemporaneo di un collettivo e la sua tradizione sonora raccolta in un determinato frangente. Ondivago, esondante, a tratti eccessivo, Disco Uno ci trasmette una sostanza che non ha ancora trovato la sua forma definitiva. Forse Pietra Tonale non è un collettivo da album, forse lo è da registrazione estemporanea o da lavoro a tema. Eppure, “Disco Uno” rivela momenti altissimi che meritano di essere assorbiti nella maniera più idonea al singolo ascoltatore, scovandone la bellezza.