Pharaoh Overlord: in ascolto “Without Song All Will Perish” dall’imminente 6

Probabilmente non sono in molti a chiedersi come sarebbero stati i Kraftwerk se avessero fatto ricorso la growl, ma Tomi Leppänen e Jussi Lehtisalo (cioè i Pharaoh Overlord) hanno pensato di scoprirlo: “Without Song All Will Perish” è un pezzo synthetico e futuristico con alla voce Aaron Turner… Tutto il nuovo album dei Pharaoh Overlord (intitolato 6) vedrà l’uomo dietro a Isis, Hydra Head e Sumac collaborare coi due finlandesi. Uscita prevista il 13 novembre per Rocket Recordings.