Pfirter: il teaser di The Empty Space

Incredibilmente, a marzo uscirà per MindTrip l’esordio sulla lunga distanza di Pfirter (argentino con base a Barcellona). Incredibilmente, perché quest’uomo negli ultimi quindici anni ha già pubblicato una cinquantina di dischi in formati ridotti per etichette come CLR, Figure e Stroboscopic Artefacts, tra l’altro suonando in posti e festival come Berghain, Tresor, Concrete, Awakenings & Time Warp, e fondando già nel 2006 la MindTrip. Pare comunque che le undici tracce di The Empty Space non parleranno solo il linguaggio della techno.