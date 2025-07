PETROLIO, Sangue

Dopo “А М Я Ǝ ᑫ Ƨ”, prodotto per Shyrec Records la scorsa estate, Enrico Cerrato torna con Sangue” il secondo capitolo dedicato ai fluidi corporei. Un domani, al termine di questo viaggio, ci sarà senz’altro occasione di riflettere sull’insieme degli episodi, magari approfondendo il dialogo e la lettura di un percorso, quello di Petrolio, da sempre ispirato.

Le quattro tracce di questo ep potrebbero tranquillamente fare da titolo a dei film horror, battezzate con frasi come “Siamo Attratti Dall’oscurità Come Le Falene Dalla Luce”, “La Fame Dei Vermi”, “Chi Semina Per La Propria Carne”, “Scavarci La Fossa Con I Denti”. Nomi che sembrano suppurare, vibrando di quella condizione in perenne mutamento che è la marcescenza della materia, dove il cambiamento non è più evoluzione ma degrado.

Il primo brano unisce ritmiche, atmosfere oscure e “pasture” che creano una base di partenza vibrante ed eterogenea, difficile da incasellare. La rigidità dei bassi si porta dietro riflessi dark, ma il buio di Petrolio non è facilmente collocabile: nutrito alla fonte da solide radici industrial, risulta fluido e dinamico proprio come l’organo che titola il lavoro.

“La Fame Dei Vermi” nasce e si espande come un’interferenza drammatica, dove le parole perdono di senso e causano soltanto reazioni psicologiche ed emotive come paura e preoccupazione, grazie soprattutto al puntuale utilizzo di suoni acuti come spilli, che del sangue sono causa.

“Chi Semina Per La Propria Carne” testimonia sempre più Petrolio come autore sì di genere e forse anche trascurabile nel mondo della grande musica, però ben sapendo che nello stivale a rimanere negli scaffali e nelle memorie impresse sono stati i Massaccesi e i Lenzi, oltre ai Visconti e ai De Sica.

Quando la musica obnubila, trasporta e coinvolge all’interno di un mondo dichiaratamente esplicito, riesce nel proprio esperimento. E noi, critici ed ascoltatori, possiamo godere di un viaggio come l’equipaggio di “Viaggio Allucinante” di Richard Fleischer, pellicola del 1966 dove un sottomarino viene immesso nel corpo di uno scienziato per rimuovere un embolo che sta per ucciderlo.

Ecco, immaginatevi Petrolio come un viaggiatore del fantastico più oscuro, pronto a ghermirvi e a farvi suoi grazie a suoni disturbanti e spaventosi, effetti speciali dei quali non possiamo fare a meno.

A suivre…