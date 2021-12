PETER GREGSON, Patina

Peter Gregson è un produttore e compositore scozzese. Prima ancora un violoncellista che ha già lavorato a diverse colonne sonore, tra cui “Le regole del caos” (2014) di Alan Rickman e “Blackbird” (2019) di Roger Michelle (di fatto, remake del film danese “Stille hjerte” di Bille August). Alcune sue esecuzioni tratte da Recomposed By Peter Gregson: Bach – The Cello Suites (2018) sono state utilizzate per “The New Pope” di Paolo Sorrentino e “Bridgerton” di Chris Van Dusen (messa insieme da un altro giovane compositore, Kristopher Bowers).

Patina è l’album in studio numero cinque di Gregson, ma il primo concepito per essere ascoltato su Dolby Atmos: as a cellist, I’ve always wanted to bring the listener right up close to the instruments, next to the scratches of the bow over the string, fingers on the keyboard or the breath in the room. Le minime sfumature sonore dei violini, delle viole e del violoncello (talvolta affiancato dai sintetizzatori e più spesso dal pianoforte) sono state catturate utilizzando una cinquantina di microfoni, in modo da trasmettere quella che Gregson definisce the presence of absence. In fase di composizione ha eliminato le melodie, per poi accorgersi di quanto supporting melodies change in importance: harmonies, cadence, phrasing all take on a different role. But the blueprint of the absent melody can still be felt, even if it isn’t heard. Ama citare gesti e imperfezioni quotidiane, nelle quali ritrovare parte della propria esistenza (all of the sounds in all of the music on this album are the sounds of a life that has been lived). Ricorda Leonard Cohen citando “Anthem” (tratta da The Future, 1992), definendo quei gesti e quelle imperfezioni come the cracks which let the light in… perché ogni volta che scomparirà una melodia, ne comparirà un’altra che infine prenderà il suo posto.

Tracklist

01. Hidden

02. Patina

03. Sense

04. Cluster

05. Schema

06. Sequence (Seven)

07. Over

08. Don’t Wake

09. Continuum