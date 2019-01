Peter Broderick & Friends Play Arthur Russell free download

Riceviamo e pubblichiamo.

Peter Broderick presenta un intero album che celebra uno dei suoi eroi: il violoncellista, compositore e cantante americano Arthur Russell, uno di quegli artisti il cui valore è stato capito solo dopo la morte, per usare un cliché. Peter Broderick & Friends Play Arthur Russell contiene dieci re-interpretazioni di Arthur Russell, due delle quali basate su materiale inedito, perché – come i fan sanno bene – molta della produzione di quest’uomo non è mai uscita in originale (scomparso prematuraente, ha lasciato molti incompiuti).

È stato Rasmus Stolber degli Efterklang (nei quali Broderick è stato per un periodo) a far iniziare l’avventura, invitando Peter a suonare un set di canzoni del suo mito a un festival danese da lui curato. La performance ha catturato l’attenzione di Tom Lee, a lungo partner di Russell. Così, a un certo punto, Broderick si è trovato ad esaminare gli archivi di Russell e a restaurare alcuni vecchi nastri, scoprendo di essere ancora più vicino a lui di quanto pensasse e realizzando che certi brani andavano fatti ascoltare a tutti.

Le registrazioni di questo tributo sono avvenute nel Maine, dove si trova la famiglia di Arthur e dove nel 1987 è nato Broderick: ne sono stati parte due nipoti di Russell, oltre che Daniel O’Sullivan (Guapo, Ulver…) e tanti altri musicisti. La copertina del disco è basata su di un dipinto di Tom Lee.

Peter Broderick & Friends Play Arthur Russell è in free download da Natale, ma ci sono anche 300 vinili che aspettano di andare esauriti.