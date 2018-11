PESTE, Peste

I Peste di Torino sono una nuova band con elementi da Tutti i Colori Del Buio, Haram, Papazeeta, Ronny Taylor e If I Die Today. Fanno hardcore violento e oscuro, con chitarre affilate come rasoi che sembrano emettere scintille nel buio, con una sezione ritmica impazzita. Flirtano col nichilismo ma non hanno paura di lasciar passare ogni tanto un raggio di luce, perché non mancano rallentamenti e melodie ricche di pathos che lottano per affiorare dall’incedere caotico di brani furiosi. Tutto qui, tutto semplice a dirsi, ma meno a farsi, perché il gioco riesce se ci sono tiro, credibilità e il giusto equilibrio tra le varie componenti, oltre a suoni che non annacquino/stemperino troppo il risultato finale. Queste qualità fortunatamente non mancano ai Peste, del resto – come si diceva – stiamo parlando di musicisti già rodati e con all’attivo esperienze di tutto rispetto: qui li ritroviamo alle prese con una nuova avventura, tanto violenta nel suo approccio quanto complessa e in grado di colpire l’obbiettivo.

Il disco uscirà a breve in formato 7” e noi oggi ve ne proponiamo un estratto in anteprima. Infine, vi segnaliamo che il 17/11 la band suonerà dal vivo allo Ziggy Club di Torino con un altro nome su cui ci siamo soffermati, ovvero i Jonestown Kid. Qui trovate tutte le informazioni del caso.

Tracklist

01. Mercy

02. Faith

03. Dead

04. Humanless

05. Coffins