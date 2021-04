PERENNIAL ISOLATION, Portraits

Perennial Isolation è una band atmospheric black metal spagnola, fondata a Barcellona nel 2012 e arrivata al quarto full length, dal titolo Portraits, uscito il 26 marzo 2021 per l’olandese Non Serviam Records. Nove tracce che strizzano l’occhio a un sound proveniente da zone decisamente più fredde: oltre a uno scream glaciale, troviamo infatti un riffing di matrice scandinava, un uso della sezione ritmica tanto moderno quanto ben codificato (si ricorre spesso ai blast beat) e quella malinconia tipica di un black metal ancorato con forza alla tradizione anni Novanta, ma amplificata e riproposta in chiave diversa nell’ultimo decennio.

La componente atmosferica arricchisce il tutto senza alterarne le caratteristiche, al pari di un ingrediente sapientemente dosato. Melodie accattivanti che evocano momenti di forte introspezione mista a un desiderio di esprimere pensieri e paure sono il punto focale di un album dotato di un equilibrio eccezionale. La versatilità del frontman Albert Batlle, che sfoggia un growl profondo, accanto a numerosi modi di eseguire lo scream, conferisce varietà e colore al lavoro nel suo complesso.

L’impianto compositivo è schietto ma non banale e la produzione riesce a conciliare immediatezza e pulizia dei suoni, dando come risultato una piacevole omogeneità mai monotona. Brani come “Embers In The Slumbering Threshold” o “Through The Withering Womb”, o anche la conclusiva “Emanations From The Swallowed Twilight”, possiedono grande carica emotiva ed eleganza, e sono capaci di coivolgere l’ascoltatore su più fronti.

Nel complesso, seppur non troppo originale, formalmente Portraits è un buon disco. La solennità delle sue melodie e le parti atmosferiche lo rendono di facile approccio anche per chi non ha molta dimestichezza con sonorità estreme, ma per la sua struttura risulterà gradevole anche ai “fedelissimi” del genere.