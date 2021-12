PELAGOS, The Boat

Pelagos è il nome di un progetto in cui sono coinvolti musicisti noti della scena finlandese, specie a chi ha seguito la produzione multiforme dei Circle (e gruppi collegati), una band che ha influenzato a più livelli l’evoluzione della psichedelia nel suo Paese ed è spesso menzionata da chi ne ha raccolto l’eredità, ad esempio i visionari Oranssi Pazuzu. The Boat è il loro secondo album, che segue a Revolve, 2018, e alla cassetta Cathedral On The Beach/Mountain del 2017, e in esso vanno a confluire alcuni tratti stilistici limitrofi al percorso intricato – ma non confusionario – dei Circle, con i quali Janne Peltomäki (batteria), Petri Hagner (basso, voce, sintetizzatori…) e Teemu Elo (chitarra) incisero Hissi del 1996, Zopalki del 1996 e Taantumus del 2001 (anche se solo nel primo erano tutti e tre insieme). Janne e Teemu presero parte anche alle registrazioni della colonna sonora del film “Pori”(1998) di Mika Taanila, da considerare forse un punto di svolta all’interno della corposa discografia dei Circle. In The Boat convivono il kraut rock e una forma canzone che, pur mantenendo un che di psichedelico, si spinge sino a lambire lo shoegaze e il pop contemporaneo più sofisticato. La pacata nostalgia di cui è permeata “Toxic Light” evoca sonorità affini ai The National, senza smarrire quel tocco dissonante che fa apparire “Tree In a Dream” come uno strumentale desert rock dal retrogusto un po’ mediorientale. Andando a ritroso nella tracklist, ci si imbatte nell’elettronica onirica di “Zest” (la cui antitesi potrebbe essere individuata nelle atmosfere cosmiche in “Moon Confession”) e nelle ritmiche ipnotiche di “An Invitation”, la quale però… non apre il disco! Ammesso che tutto abbia una logica, nel caso di questo sfaccettato album dei Pelagos, sarebbe: Oramai siete dentro… accomodatevi. Vi offriamo il nostro Benvenuto…

Tracklist

01. A Song For The Rain

02. An Invitation

03. Zest

04. Tree In a Dream

05. A Fade Out Vessel

06. Grey-by-the-Sea

07. Machine City

08. Toxic Light

09. Moon Confession

10. Swan Egg

11. Atlanta

12. An Ocean to Disappear