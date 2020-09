PEKLA, Boogie With Satan

Il quarto lavoro in studio dei Pekla, Heavy rock’n’roll band lituana attiva dal 2010, sfoggia un titolo decisamente appropriato. Boogie With Satan è molto probabilmente il risultato che si otterebbe se si chiedesse agli Slayer di reinterpretare i Motörhead. Il tiro e l’atmosfera del disco (specialmente in pezzi come la title-track e il brano di apertura), rievocano senza ombra di dubbio quelli espressi in alcuni degli ultimi dischi della leggendaria band di Lemmy (vedi Kiss Of Death o Aftershock). Tuttavia il paragone andrebbe azzardato limitandosi esclusivamente agli aspetti relativi al sound e alla forma e non a quello compositivo (sfida che risulterebbe piuttosto ambiziosa per chiunque), offrendo solo in minima parte dei tentativi di cambio direzione o di aperture melodiche (non estremamente brillanti). Ciononostante, tale “mancanza” lascia il tempo che trova, in un disco di riff e drumming furiosi, che vuole essere un calcio in culo, senza badare particolarmente all’innovazione.

Boogie with Satan by Pekla