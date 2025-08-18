Party Dozen, il crimine che paga

Nel 2022 ebbi con Party Dozen (Kirsty Tickle, sax, voce ed elettronica; Jonathan Boulet, batteria ed elettronica) un vero colpo di fulmine, cupido fu “Macca The Mutt”, brano presa per il culo esplicitamente dedicato a Sir Paul-Macca-McCartney. Li abbiamo poi inseguiti ad Utrecht per l’edizione 2024 di LeGuessWho?, poi, più recentemente, sono stati protagonisti di un live torrenziale al romano Monk Club dove con Kirsty ci eravamo ripromessi, concluso il tour europeo, una chiacchierata da Sydney, eccola.

Comincerei con un’affermazione fatta al magazine The New Yorker da uno dei vostri fan, Nick Cave: “Registri un disco, lo ami finché non inizi a parlarne nelle interviste e finisci per prosciugarlo, per succhiargli via tutta la vita”. Quindi riguardo all’ultimo Crime In Australia (Grupo Records, 2024) che facciamo?

Per quanto riguarda il dover parlare di un nuovo album, essendo noi sostanzialmente un duo strumentale, siamo assai più fortunati della maggior parte delle band perché nessuno ci chiede più e più volte di cosa parlano o del significato delle canzoni, dunque non dobbiamo dare nessuna spiegazione ed è fantastico, un bel passo avanti!

Voi siete testimoni di un sound selvaggio ma, in realtà, altamente sofisticato. Sto pensando alla no wave newyorkese, a musicisti come James Chance & The Contortions , Suicide, DNA poi ai Morphine di Dana Colley e dell’amato Mark Sandman. Quali sono state le vostre prime influenze? Suonavate in band diverse?

Amiamo decisamente tutte le band che hai elencato: al momento abbiamo una cover dei Suicide (“Ghost Rider”, ndr) nei nostri concerti! Siamo anche fortemente influenzati da Stooges, Oh Sees, Dirty Three, Selvhenter e Alice Coltrane. Prima dei Party Dozen suonavamo in gruppi indie, Jono (Jonathan) in passato è stato il bassista di una power-violence band chiamata Snakeface e ora ha un gruppo punk chiamato Arse.

Quando e da dove è nata l’idea di formare i Party Dozen?

All’epoca, circa 2015, vivevamo a Londra e non avevamo progetti in corso, quindi abbiamo deciso di iniziare a suonare insieme. I Party Dozen sono cresciuti in modo super spontaneo, il nostro primo disco The Living Man fu pubblicato, credo, giusto due anni dopo quella prima jam. Fondamentalmente abbiamo scritto le canzoni per quell’album in piccole stanze e negozi di dischi prima a Londra poi a Sydney, semplicemente improvvisando sul palco.

Kirsty, il tuo sax modificato con un microfono nel corno che distorce la voce, è senza dubbio una delle caratteristiche per cui il vostro sound è riconoscibile e direi unico. Ma dall’idea all’esecuzione come funziona?

È piuttosto semplice. È la stessa configurazione di una chitarra o di un basso, così che il segnale passa attraverso i pedali e un amplificatore per basso. Cantare nel microfono del sax è nato dal fatto che non volevamo scrivere testi e anche di non voler installare un altro microfono sul palco… suonava/suona bene così, quindi continuiamo a farlo.

I vostri primi dischi erano strumentali, lo erano anche i vostri concerti, perché ora una parte rilevante della vostra performance è proprio la voce di Kirsty. La “svolta” arriva con Crime In Australia?

All’inizio l’unica canzone con la voce era “Sports Authority” (da The Living Man del 2017), ancora presente nei nostri live set. Quindi i concerti erano più o meno completamente strumentali, e anche i loop dei sampler erano meno complessi. Man mano i brani si sono sviluppati ulteriormente, così abbiamo continuato ad aggiungere più sezioni e più voci al mix. È emozionante, ma ci chiediamo sempre se ora non ci sia troppa roba…

Com’è andata la collaborazione con Nick Cave per il brano “Macca The Mutt”?

Quando abbiamo registrato l’album The Real Work di “Macca The Mutt” eravamo piuttosto entusiasti, perché ci era sembrata fin da subito una traccia fantastica. La stavamo riascoltando in studio e Jon ha detto: L’unica cosa che potrebbe migliorarla sarebbe avere Nick Cave che ci fa qualcosa alla fine. Così gliel’abbiamo chiesto e ha detto di sì. È stata una fortunata combinazione tra il fatto che gli piacesse il brano e che durante il periodo del Covid lui non fosse in tournée come un pazzo. Nick disse di aver avuto un’idea, finita poi nella nostra casella di posta 12 ore dopo! Coinvolgerlo fu un sogno che si avverava, è stato molto generoso ed ha supportato la nostra band.

Io son stato due volte in Australia per alcune settimane e l’ho trovata, senza entrare nei dettagli, allo stesso tempo stupenda e crudele. Durante il Covid ho visto la serie-tv drammatica “Stateless” (le Alligator Alcatraz lì le hanno inventate) e di recente “Scrublands”, un interessante crime basato sugli omonimi romanzi di Chris Hammer che, devo confessare, ho visto proprio dopo aver ascoltato il vostro cd Crime In Australia… mi sembrava inevitabile! Domanda: com’è la vita oggi in Australia o almeno per musicisti come voi? Quali pensate siano le differenze sostanziali (se ce ne sono) rispetto all’Europa e agli Stati Uniti?

Credo che lo scenario (backdrop) naturale australiano contribuisca alla sensazione di crudeltà che alcune persone provano qui, ma noi non lo sentiamo. Pensiamo che la durezza dell’ambiente sia bellissima e mi è mancata quando ho vissuto all’estero per 3 anni. Solo qui mi sento a casa.

Come musicista, tuttavia, può essere piuttosto dura. È un paese costoso e la maggior parte di noi deve lavorare a tempo pieno. Attualmente c’è un parziale sostegno finanziario da parte del governo per i musicisti, ma la situazione cambia quando al potere entrano governi più di destra. Quindi, al momento, dove viviamo abbiamo finanziamenti per le arti, il che è fantastico. Ma è difficile per una band come Party Dozen perché abbiamo mercato solo nelle città più grandi, il che significa che ci sono forse 5 posti in cui possiamo suonare. Ecco perché veniamo sempre in Europa e negli Stati Uniti. Siamo sempre shockati da come l’Europa tratta bene i musicisti. Spero che non perdiate mai la voglia di sostenere le arti.

Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Canberra, Adelaide, alcuni però mi dicono che la scena musicale più fertile e creativa sia diventata Hobart, grazie al DARK MOFO Festival, che si tiene dal 2013 nella città della Tasmania. Cosa ne pensi e, a proposito, siete entrambi residenti nella zona di Sydney?

Sì, viviamo entrambi a Sydney. Jon vive nell’Inner West, dunque la zona creativa di Sydney, io vivo vicino alla spiaggia.

Il Dark Mofo ha sicuramente rappresentato un’aggiunta positiva al panorama culturale australiano. Comunque Vivid Festival (Sydney) e il Rising Festival (Melbourne) si svolgono nello stesso periodo dell’anno in Australia, il che significa che abbiamo artisti straordinari in tournée durante l’inverno. Ma ogni città ha la sua scena musicale. Hobart ha alcune eccellenti band punk emergenti, e Melbourne e Adelaide sono sempre forti in termini di scena musicale indipendente. Ci sono un sacco di buoni gruppi che provengono da tutte le parti dell’Australia!

Da noi, per dire, apprezziamo molto Lawrence English, Anthony Pateras, Tropical Fuck Storm, Amyl And The Sniffers, Eggy… aggiornateci su com’è oggi la scena alternativa australiana, con chi siete in sintonia?

Sydney ha una scena punk molto forte attualmente. R.M.F.C., 1800Mikey, Cammy Cautious And The Wrestlers, GeeTee, Ichy And The Nits, Satanic Togas e Arse sono alcune delle band che più amiamo a Sydney. Abbiamo anche molti amici di Melbourne che suonano in grandi band come Delivery, Palm Springs, Michael Beach, Dr. Sure’s Unusual Practice, Split System e Screensaver.

Grazie, perfetto, molte di queste band saranno una rivelazione per noi! Ultima domanda obbligatoria: quali sono i vostri progetti per il prossimo futuro?

Stiamo scrivendo il quinto album, quindi prima o poi lo incideremo e torneremo nel Regno Unito a novembre. Stiamo anche programmando di rivederti in Europa nel 2026!

P.S. “Risky Behaviour”, dall’album The Real Work, profuma “Lark’s Toungue in Aspic” pur suonando totalmente Party Dozen … è solo la mia immaginazione??

I King Crimson ci piacciono moltissimo, un gran bel paragone ma no, non è stato intenzionale.