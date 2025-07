PARTY DOZEN, 4/7/2025

Roma, Monk.

Avevamo scoperto i Party Dozen solo nel 2022 con il terzo album, The Real Work, per un motivo abbastanza banale, cioè l’ospitata del connazionale Nick Cave (oltretutto da remoto, ma meglio di niente) in un brano presa per il culo dedicato a Paul McCartney, ma da allora non li abbiamo più persi di vista, dalla loro partecipazione a LeGuessWho? fino al concerto romano, parte di un bel tour di cinque date che li ha fatti girare da noi in queste torride serate di luglio. Se le temperature all’interno del Club romano Monk erano già elevatissime, l’arrivo di Kirsty Tickle sax contralto, voce, elettronica & Jonathan Boulet alla batteria le ha inevitabilmente innalzate con uno show torrenziale, quasi senza alcuna interruzione, una miscela di no-wave, post-punk, jazz spaziale che, oltre ogni etichetta, al momento non ha davvero eguali sul globo terraqueo!

Nella chiacchierata con Kirsty prima del concerto ci siamo fatti promettere un’accurata intervista da Sydney alla fine del tour europeo, intanto abbiamo qualche indiscrezione: lei ha trentacinque anni, anche se ne dimostra dieci di meno, è disponibilissima e gentile tanto quanto un attimo dopo si trasforma in un incredibile animale da palcoscenico, tra l’Iguana di Detroit e Puck, l’elfo shakespeariano di “A Midsummer Night’s Dream”, e che Stooges come Suicide, dei quali a metà set propongnon una gloriosa versione di “Ghost Rider”, sono il loro punto di partenza (lei dichiara il suo incondizionato amore per loro fin dai tempi del liceo con la sua primissima band i Little Scout… ci faremo raccontare tutto, perché la loro storia è davvero esemplare).

La scaletta del live romano ha presentato quasi per intero l’ultimo album Crime In Australia, uscito l’estate scorsa per La Groupo/Temporary Residence, passando per le micidiali “Bad News Department” e “Money & The Drugs” fino ai pezzi dall’album strumentale del 2020 Pray For Party Dozen, senza dimenticare proprio la cover di “Ghost Rider” (anche Anna Calvi ci aveva provato, ma non c’è storia), assai accelerata rispetto all’originale, resa in maniera assolutamente straordinaria. È soprattutto la presenza scenica dei due che lascia sbalorditi, un set senza tregua con la batteria aumentata di Jonathan Boulet, leggermente arretrata sul palco per lasciare spazio alle danze suonate e cantate dell’elfo Tickle, con lui che rimanda direttamente a grandissimi batteristi come Scott Asheton, Grant Hart, Topper Headon, un drumming intrecciato alle sonorità impazzite del sassofono di Kirsty, con un microfono inserito nel corno per cantarci attraverso, realizzando infine una miscela davvero esplosiva quanto godibilissima che smuoverebbe i morti! Da Maceo Parker a James Chance & The Contortions a Xiu Xiu c’è tutta la storia del new noise qui.

Pogata generale finale per un pubblico grondante e magnifico anch’esso, benedetto da una serata d’inizio estate memorabile.