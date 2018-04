Parte stasera la tre giorni inaugurale di Neu Radio (Bologna)

Riceviamo e pubblichiamo.

Bologna, 1 Aprile 2018. Nasce a Bologna una nuova realtà giornalistica, culturale e artistica: Neu Radio. Di base in città ma aperta al mondo tramite il web, il progetto dell’Associazione Culturale Humus, nata da un gruppo composto da numerosi autori, giornalisti, conduttori radiofonici che hanno condiviso un percorso comune a Radio Città del Capo, è un un audio-magazine, una raccolta mensile di contenuti in voce, podcast, approfondimenti e interviste.

Un aggregatore artistico con in cantiere una nuova web radio.

La mission di Neu Radio è quella di promuovere una comunicazione libera e indipendente, per reinterpretare la traccia segnata dall’avvento delle radio libere, vivificandola in un contesto radicalmente mutato, nell’era della disintermediazione della fruizione e della produzione di contenuti.

Nel corso dell’anno passato molte voci radiofoniche di Radio Città del Capo, riunite nel gruppo “rcdcviva” hanno espresso un vivo dissenso rispetto all’attuale linea editoriale dell’emittente, chiedendo più volte un confronto, richiesta purtroppo rimasta inascoltata. L’associazione Humus, completamente autogestita e priva di gruppi editoriali alle spalle, ha creato uno spazio di pluralità che possa aprirsi alla città e al mondo circostante, preservando tutte le condizioni necessarie affinché la libera espressione trovi nuovi luoghi di aggregazione, siano essi spazi fisici, siano essi nell’etere.

Neu Radio è musica, cultura, informazione indipendente. Una sfida e un’interpretazione del flusso di informazioni accelerate di questi tempi.

I contenuti

Neu Radio si propone, in questa prima fase, come un audio magazine: sul portale di prossima pubblicazione potrete trovare rubriche mensili di approfondimento culturale (musica, cinema, sport, spettacolo); interviste, voci e chiacchiere su temi di attualità e approfondimento; produzioni musicali e djset originali a cura di ospiti speciali e personalità del mondo musicale bolognese e non; moltissima musica e mixtape e, per finire, produzioni creative originali.

Neu Radio in città

Sin dalla sua progettazione, Neu Radio si è posta la missione di catalizzare, accomunare e aggregare le realtà cittadine, mettendole in connessione tra loro e tra loro e gli abitanti di Bologna. È per questo motivo che la sede di Neu Radio si trova al primo piano di Zoo, la libreria, galleria, bakery e design corner di Strada Maggiore 50/A.

La volontà di captare in loco novità ed esperienze fruttuose è dimostrata anche dalla collaborazione con Baumhaus per l’inaugurazione del loro nuovo spazio in via Serlio 25/2.

Ma ancora: il benvenuto a Neu Radio si fa in tre.

L’inaugurazione di Neu Radio sarà una tre giorni di eventi, distribuiti in tre diversi locali della città.

Tre serate, tre location: sarà il Neu Radio Power Trio Party.

Venerdì 6 aprile, da Nero Factory in vicolo Broglio 1/f, Morra Mc, Alberto Simoni e Alarico Mantovani da mezzanotte proporranno una selezione di musica elettronica, tra industrial, techno, postdubstep, grime.

Sabato 7 aprile, al circolo Binario69 in via Carracci, 69 Enzo Baruffaldi, La Totta, e Katie Cruel si alterneranno per dirigere le danze di un party all’insegna di soul, indierock, indiepop, e garage.

Domenica 8 aprile, da Camera A Sud in via Valdonica 5, dalle ore 18.00 in poi, Morra Mc e Cristian Adamo passeranno in rassegna i loro dischi jazz, afrobeat, hiphop, soul, funk per concludere in bellezza questa tre giorni di musica e festeggiamenti in onore della neonata NEU RADIO.