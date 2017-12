Parte stasera da Roma (poi Bologna, Venezia e Torino) il tour italiano di Uruk (Thighpaulsandra + Massimo Pupillo)

Il musicista gallese, noto soprattutto (ma non solo) per la sua presenza nei Coil, ad esempio nei due “Musick To Play In The Dark”, ha appena pubblicato I Leave A Silver Trail Through Blackness, album realizzato a nome Uruk insieme all’instancabile Massimo Pupillo, bassista degli Zu che in questi ultimi tempi sta attivando tutta una serie di collaborazioni (ad esempio con Daniel O’Sullivan o con Gordon Sharp/Cindytalk).

12/12 – Roma, La Fine.

14/12 – Bologna, Teatro San Leonardo.

15/12 – Venezia-Mestre, Argo16.

16/12 – Torino, Magazzino sul Po.