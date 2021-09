Parte stasera a Noale (VE) Tempesta Jazz

Riceviamo e pubblichiamo.

“L’arte e la musica divengono momenti di relazione e benessere sociale” (J. Cage)

Tempesta jazz è una rassegna di musica jazz contemporaneo che nasce per la prima volta nel 2020 da un’idea di Giuliana Placanica (curatrice ed organizzatrice di eventi) e Davide Rossato (musicista e insegnante); il 2021 è l’anno della riproposta e prosecuzione nella storica città di Noale (VE) in collaborazione con l’associazione “Il Ritmo dell’Anima” e il contributo del Comune di Noale che le dà il patrocinio.

La rassegna vede il proprio scopo nella volontà di portare alla luce e dare spazio ad una musica di ricerca che abbraccia tanto l’estetica contemporanea quanto lo sconfinato mondo del jazz. Una musica che vede il suo centro nell’improvvisazione; la ricerca, la sperimentazione e l’ascolto sono le tre chiavi di lettura del nostro festival che quest’anno vede come concetto primigenio il ritmo umano ed i cicli della natura.

Per interpretare e rendere quanto più viva la rassegna, abbiamo scelto diversi musicisti

sperimentatori del panorama jazzistico italiano ed europeo.

10 Settembre, ore 21 – piazzetta dal Maistro. Gabriele Mitelli si esibirà con il progetto

solistico per tromba, elettronica ed oggetti “The world behind the skin”; a seguire alle ore 22,00 si esibiranno in trio Gabriele Mitelli alla tromba, Vlatko Kucan al saxofono e Davide Rossato alle percussioni. Qui evento su Facebook.

17 Settembre, ore 21 – sala S. Giorgio. Francesca Naibo si esibirà con un progetto solistico per chitarra elettrica preparata, chitarra acustica ed elettronica. Qui evento su Facebook.

24 Settembre, ore 21 – sala S. Giorgio. Francesco Ganassin (clarinetto, elettronica) e Tommaso Luison (Violino, elettronica) si esibiranno con il progetto “Tartini Glitch”. Qui evento su Facebook.

Tutti gli eventi si svolgeranno con la massima attenzione alle misure di sicurezza anti Covid-19. Per garantire la sicurezza dei partecipanti i posti sono limitati e, pertanto, è necessario prenotare inviando un sms ai numeri:

3886431664

3404842601

o inviando una email a: tempestajazz@gmail.com

L’evento è riservato ai soci dell’associazione “Il ritmo dell’anima”: ci si può tesserare

all’associazione nel momento della prenotazione.