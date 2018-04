Parte lo “Standing Waters May Tour 2018” di Maurizio Abate

Come già avvenuto lo scorso anno, anche nel 2018 il chitarrista lombardo si prepara per un tour fitto di concerti, una decina in tutto nel mese di maggio. Il suo nuovo album, Standing Waters, è uscito da poco e, com’è ormai consuetudine, non sono mancati i pareri positivi, non fa eccezione la nostra recensione.

Come sempre, resta difficile preparare una serie di date con pochi mezzi a disposizione, ma anche questa volta Abate, in compagnia di Lucia “Lux” Gasti al violino per metà delle esibizioni, ce l’ha messa tutta per chiudere un giro per l’Italia che, ne siamo certi, gli permetterà di farsi ancora apprezzare da quanti lo conoscono, e magari anche da quei curiosi che hanno voglia di ascoltare composizioni, spesso acustiche, per fortuna meno scontate del previsto.

Qui sotto l’elenco completo.

05- Viaroma17, Dueville (VI) *

06- Al Buscaglione, Padova *

07- OutsideInside, Montebelluna (TV) *

08- Fela, Revine Lago (TV)

09- Manitese, Finale Emilia (MO)

10- XM24, Bologna

11- Misskappa, Udine *

12- About, Venezia *

13- SentieriDiSuoni, Rocca Malatina (MO) *

14- O.S.O., Massa (MS)

15- Rooftop, Arezzo

16- T-Train, Perugia

17- Trenta Formiche, Roma

18- Spulla, Macerata

19- Caseificio La Rosa, Poviglio (RE) *

20- Volume, Milano *

* in duo con Lucia “Lux” Gasti al violino