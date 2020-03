Paranoia’s poison door: due dischi RareNoise

Ancora RareNoise.

BOBBY PREVITE – JAMIE SAFT – NELS CLINE, Music From the Early 21st Century

Music From The Early 21st Century by Bobby Previte, Jamie Saft, Nels Cline

Tris d’assi per questo disco che sviluppa il classico concetto dell’organ trio verso territori inesplorati: Jamie Saft (Hammond, Fender Rhodes, MiniMoog), Nels Cline (chitarra elettrica) e Bobby Previte (batteria) improvvisano come furie, ispirati e siderali, febbrili e torrenziali, in dieci tracce che sondano mondi differenti mantenendo saldo il timone dell’ispirazione: il mood è sempre cosmico, acido; certe digressioni espanse dei Phish non sono così lontane, ma non ci sono confini per musicisti di questa levatura, capaci di suonare liberi e senza meta senza mai scadere nella didascalia o nella logorrea. L’incipit di “Photobomb” mette già le cose in chiaro: psichedelia jazz-rock della più bell’acqua, capace di swingare (“Parkour”), di lambire le jam dei Grateful Dead più ispirati (“The Extreme Present”) o galassie Alice Coltrane/Pharoah Sanders (“Totes”). Registrati dal vivo durante un tour nella East Coast nel 2019, questi dieci pezzi sono altrettante navicelle spaziali che oltrepassano l’atmosfera del noto per portarci dove l’aria e la gravità seguono altre leggi. Una musica che si ispira ad uno spirito sfacciatamente Settanta ma suona perfettamente attuale e credibile, urgente, pulsante, viva. I tre strumentisti dialogano con padronanza ed empatia, e chi ascolta gode. Cline tira fuori ogni sorta di suono dalla sua chitarra, vaneggiando come un crazy diamond in botta piena (ma buona); Previte sostiene, inventa, svisa, mantenendo sempre un grande drive ritmico, e Saft delira e apre mondi: sentitevi la magmatica, epica “Occession” per farvi una idea di ciò di cui sono capaci questi tre. Uno di quei dischi che ti ricordano perché spendi i pomeriggi da una vita ad ascoltare musica e poi anche a scriverne. Un tentativo di entrare in contatto con altre dimensioni, altri mondi. Si consiglia l’uso prolungato: allo stato attuale delle ricerche non sono stati riscontrati effetti collaterali.

GIORGI MIKADZE, Georgian Microjamz

Georgian Microjamz by Giorgi Mikadze

Musica tradizionale della Georgia, prog e jazz microtonale: questo inaudito mix è alla base dell’esordio del pianista/compositore Giorgi Mikadze, nativo di Tbilisi, qui accompagnato dal chitarrista David “Fuze” Fiuczysnki, dal bassista greco Panagiotis Andreou (che ha bazzicato gente come Mulatu Astatke) e dal batterista Sean Wright. La musica microtonale è la musica che utilizza i microtoni, ovverosia intervalli musicali minori di un semitono appartenente al sistema equamente temperato o, come ebbe a dire il grande compositore Charles Ives, le note tra le fessure del pianoforte. Hanno trafficato con questo interessantissimo ambito musicisti tra i più diversi: da Greg Ginn dei Black Flag a Harry Partch, dai King Gizzard And The Lizard Wizard – che nel 2017 hanno intitolato un disco Flying Microtonal Banana – a Glenn Branca. I microtoni sono intervalli più piccoli dei semitoni e proprio per questo sono conosciuti come quarti di tono o microintervalli. L’uso di questi intervalli è molto presente, ad esempio, nella musica carnatica indiana. Fiuczynski, professore al Berklee College of Music di Boston, è molto dentro alla materia, la sta esplorando da anni (qui una breve dimostrazione di cosa significhi suonare i microtoni con un chitarra elettrica) e guarda caso Mikadze ha studiato con lui. L’idea stimolante è stata quella di inserire in questo contesto già di suo peculiare anche la musica georgiana: in tre pezzi, infatti, il quartetto è completato dalle voci del coro Ensemble Basiani, mentre in “Moaning” la voce è quella della cantante ed etnomusicologa Nana Valishvili. La lingua georgiana è assolutamente peculiare ed unica, non ha rapporti con le lingue dei paesi vicini: ogni pezzo di questo album allora trae ispirazione dalle diverse regioni del Paese. Il risultato è un alfabeto raro e senza uguali: al netto di qualche sbavata fusion che al mio orecchio suona poco felice, un disco fresco e interessante ed ha il raro pregio di suonare davvero diverso.