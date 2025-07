Paradise Lost: il video di “Serpent On The Cross” dal prossimo The Ascension

“La croce rappresenta stabilità, prosperità, speranza e felicità. Il serpente rappresenta trepidazione, angoscia e tristezza opprimente, in agguato nell’ombra pronto a portare via ogni cosa” (Nick Holmes, Paradise Lost)

“Serpent On The Cross” è la seconda anticipazione di The Ascension, in uscita il 19 settembre per Nuclear Blast.

l primo album dei Paradise Lost dopo 5 anni, successore dell’acclamato Obsidian del 2020, è stato prodotto dal chitarrista Gregor Mackintosh e mixato/masterizzato da Lawrence Mackrory.

La copertina di Ascension presenta il dipinto “The Court of Death” (1870-1902) del rinomato artista britannico George Frederic Watts, esposto alla Tate Gallery di Londra. Il dipinto raffigura la Morte come un angelo sul trono, affiancato dalle figure allegoriche del Silenzio e del Mistero che vegliano sull’alba e sulla stella della speranza, mentre un guerriero si arrende con la spada e un duca con la sua corona, a dimostrazione che lo status mondano non offre protezione.