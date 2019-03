PAOLO TARSI, A Perfect Cut In The Vacuum

Aleggia una strana e quasi trionfante atmosfera in questo nuovo, doppio album del compositore marchigiano. Dopo il precedente e più asciutto Petite Wunderkammer Ep e la pubblicazione del suo libro, L’Algebra Delle Lampade, Tarsi si è messo in testa di imbastire una sorta di complessa opera totale, ricca di ospiti (elencarli tutti è quasi impossibile) e di ambientazioni evocative dai suoni limpidi e dalla produzione che, appunto, ricorda quelle lussureggianti dei concept-album degli anni Settanta/Ottanta, ad esempio in “The Rumble” dove non per coincidenza si staglia la voce “bowiana” di un ex Tuxedomoon, Ivan Georgiev, o in “Time Crystals Soup”, sorta di passeggiata electro-kraut durante la quale Paolo fa il verso a una miriade di esempi sia odierni che del passato, e alla fine riesce a tirare fuori il pezzo quasi perfetto (sempre non a caso c’è lo zampino di Valerio Cosi a elettronica e campionamenti). Stesso discorso per il mix di Scanner / Robin Rimbaud su “Pushpanjali In The…”: andamento spedito e febbrile verso un ideale buco nero che sa di scena da cinema horror. Nella seconda parte si cambia direzione, soprattutto a livello stilistico, rispetto a quanto ascoltato in precedenza: più variazioni sul tema, a tinte elettroniche ovviamente, e col testo cantato di volta in volta in tedesco, giapponese (“Jincōchinō”) e italiano di “Artificial Intelligence”, brano composto con un ex collaboratore dei Kraftwerk, Emil Schult. Tra i remix anche uno a opera di Andrea Tich, quello di Masturbati, disco di culto della Cramps di Gianni Sassi. Queste però sono dodici tracce dove non fanno capolino chissà quali novità, probabilmente sarebbero bastate un paio di versioni come bonus-track a un disco che ha già tanta (e saporita) carne al fuoco, e l’insieme ne avrebbe guadagnato in fruizione.

