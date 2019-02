PAOLA TAGLIAFERRO, Fabulae

La cantante folk ligure viene da lontano: i suoi esordi risalgono al 1979, con un 45 giri, “Vendo La Mia Pazzia/Lui”, mentre l’anno dopo è la volta di “Sfumature (Non Ho Più Voglia Di Stare Con Te)”, ma siamo in ambiti classicamente pop, seppur di una certa grazia; per darvi un’idea, fate conto di ascoltare un incrocio tra Alice e Marcella Bella. Nel mentre nascono nuovi impegni, la Tagliaferro ascolta musiche diverse e col passare degli anni affina una vena cantautorale che si fa man mano più folk e filtrata attraverso l’amore per la psichedelia e le suggestioni “orientali”, come dimostrano “Il Tamburo Della Sciamana” o “Algoritmo…”, per non dire delle nuance psych de “La Stanza Di Barbablù”. Fabulae è una sorta di canto intimo e allo stesso tempo universale, che può affascinare come lasciare interdetti per via delle sue peculiarità espositive, non mancano infatti melodie, note dolci e atmosfere sognanti, ad esempio in “To Absent Friends” (con Bernardo Lanzetti) o nella antica “Bianca Dea”. L’insieme è come proveniente da un altro mondo, pensate a un delicato flusso di coscienza, ad esempio quello de “La Pelle Dell’Anima”.

Questo è l’album anacronistico per eccellenza, adatto soprattutto a chi sa giocare con la nostalgia e a chi ha deciso che ogni tanto fa bene guardarsi indietro, e nei casi migliori (questo lo è…) sa che a volte è utile guardarsi con più attenzione anche “dentro”.

Tracklist

01. Il Risveglio Della Lupa

02. La Stanza Di Barbablù

03. Bianca Dea

04. La Fanciulla Alata

05. Un Cigno Non Può Essere Un’Anatra

06. Il Tamburo Della Sciamana

07. La Pelle Dell’Anima

08. Il Giorno Della Luna

09. Algoritmo: Un Ponte Tra I Due Mondi

10. La Signora Yin E Il Signor Yang

11. Gli Alchimisti

12. Moonchild

13. To Absent Friend