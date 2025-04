Panic Shack (punk, UK), il video di “Girl Band Starter Pack”

I Panic Shack (Cardiff, Regno Unito) hanno annunciato la pubblicazione del loro album di debutto autointitolato, in uscita il 18 luglio 2025 per Brace Yourself Records.

Per accompagnare l’annuncio, hanno pubblicato il brano di apertura dell’album, “Girl Band Starter Pack”, con un video diretto da Ren Faulkner in cui la band ha chiamato le drag queen Jolene Dover, Lasagne Sheets, CiCi e Bopa Rhys a impersonarle in una serata immaginaria per le strade di Cardiff.