Pangea best albums 2018

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

Tim Hecker, This Life, Konoyo (Kranky)

Heather Leigh, Prelude To Goddess, Throne (Editions Mego)

Tirzah, Devotion (feat. Coby Sey), Devotion (Domino)

Zuli, Ana Ghayeb (feat. Abyusif, Mado $am & Abanob), Terminal (UIQ)

Gaika, Spectacular Anthem, Basic Volume (Warp Records)

Fofoulah, Njite, Daega Rek (Glitterbeat)

Yves Tumor, Noid, Safe In The Hands Of Love (Warp Records)

East Man, War (feat. Irah), Red White & Zero (Planet Mu)

Sophie, Immaterial, Oil Of every Pearl’s Un-Insides (Transgressive Records)

Vessel, Glory Glory (For Tippi), Queen Of Golden Dogs (Tri Angle)

Cienfuegos, The Seventh Sister, Autogolpe (L.I.E.S.)

Djrum, Blue Violet, Portrait With Firewood (R & S Records)

RP Boo, U-Don’t No, I’ll Tell You What! (Planet Mu)

DJ Taye, 2094, Still Trippin’ (Hyperdub)

Eli Keszler, The Driver Stops, Stadium (Shelter Press)

Low, Always Up, Double Negative (Sub Pop)

Senyawa, Sujud, Sujud (Sublime Frequencies)

Autechre, Acid Mwan Idle, NTS Sessions (Warp Records)