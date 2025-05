Pangea 277

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

ELI KESZLER, We Don’t Need The Weather, Eli Keszler (LuckyMe)

GABRIEL BRADY, Untitled, Day-blind (Tonal Union)

NOURISHED BY TIME, Max Potential, The Passionate Ones (XL Recordings)

SICKER MAN, Hollowed, Stop The Gravy Train / Hollowed (Blank Records)

DJ HARAM, Voyeur, Beside Myself (Hyperdub)

ARCA, Puta, Puta / Sola (XL Recordings)

POPULOUS, Exotic Veneno, Isla Diferente (Latinambient)

CALIBRO 35, Discomania, Exploration (Record Kicks)

UNREST, Vibe Out! (2025 Remaster), Perfect Teeth (30th Anniversary Edition) (4AD)

LIFEGUARD, Under Your Reach, Ripped and Torn (Matador Records)

R.Y.F., Can I Can U feat.Skin (Samantha Togni Remix) (Bronson Recordings)

HAAi, Shapeshift (feat. KAM-BU) (Mute)

BEATRICE DILLON, Basho, Beatrice Dillon / Hideki Umezawa – Basho / Still Forms (Portraits GRM)

BEN BERTRAND, Stereo B, Relic Radiation (Stroom)

LUDWIG BERGER & VADRET DA MORTERATSCH, a kind of a person, crying glacier (forms of minutiae)

SILVIA COSTA / CLAUDIO ROCCHETTI, Set 3: Una catena, una penna, un pezzo di stoffa, monete, Keyhole Mouth (Xong Collection / Xing)