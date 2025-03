Pangea 273

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

FOREST SWORDS, Line Gone Cold (Deconstructed), Bolted (Deconsrtucted) (Ninja Tune)

NOUR SOKHON & STEFAN CHRISTOFF, Harmonics At Sea, Beyond All Borderlines (Ruptured Records)

ELI KESZLER, Ever Shrinking World, Eli Keszler (LuckyMe)

NAZAR, Anticipate, Demilitarize (Hyperdub)

SEEFEEL, As X Is Y, Squared Roots (Warp)

DJ PYTHON, Besos Robados (ft. Isabella Lovestory), i was put on this earth (XL Recordings)

JPEGMAFIA, Jordan Rules, I LAY DOWN MY LIFE FOR YOU (DIRECTOR’S CUT)

MACHINEDRUM, ZOOM (feat. Tinashe) SKEPTICAL REMIX, 3RMX82 (Ninja Tune)

TRAXMAN, Day and Night Time, Da Mind Of Traxman Vol.3 (Planet Mu)

MEMOTONE, Not What I Thought, Pruning (Discrepant)

LOS PIRAÑAS, El aguazo de Javier Felipe, Una Oportunidad más de triunfar en la vida (Glitterbeat)

NELL SMITH, Boy in a Bubble, Anxious (Bella Union)

GRYKë PYJE, Outward Inward Upward, Crepuscular Elixirs (Artetetra)

GELBART, I.M., Liquids & Flesh (Egglike Records)

LAIBACH, Fedayeen (feat. RTV Slovenia Symphony Orchestra, Gallina Vocal Group, Navid Gohari), Alamut (Mute)

HÜMA UTKU, Comfort Of The Shadows, Dracones (Editions Mego)

POSTCARDS, Dust Bunnies, Ripe (Ruptured / T3 Records)

SATOMIMAGAE, Many, Taba (RVNG Intl.)

RICHARD DAWSON, Bolt, End of the Middle (Domino)