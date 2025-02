Pangea 272

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

YAIR ELAZAR GLOTMAN & MATS ERLANDSSON, All Canals Dry, Glory Fades (Xkatedral)

TOMMASO ROLANDO / DOMIZIANO MASELLI, Viola, Enjoy Country Music (Torto Editions)

LAURA MASOTTO, Skin (Hior Chronik Rework), The Spirit Of Things Reworks (7K!)

MEMOTONE, Jim Starling and the Inverse Church, Pruning (Discrepant)

RAN SLAVIN, Tonal Syntax, SOFTWARE SHADOWS (Nocturnal Rainbow Recordings)

GENERAL MAGIC, Endlich (endlich), Bosko (Editions Mego)

ABYSSY, Busy Line, EXTRA META 2 (New Interplanetary Melodies)

MEMORY SCALE, Syntropy, Chapter Five (Audiobulb)

DAVID WALLRAF, Petrolio, Crudeltá Necessaria (Karlrecords)

HASWELL & HECKER, UPIC Diffusion Session #23 (radio edit 1), UPIC Diffusion Session #23 (Editions Mego)

PETER REHBERG, Liminal States (excerpt), Liminal States (Editions Mego)