Pangea 241

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Tracklist

CLAUDIO ROCCHETTI, Questa Debole Forza, Labirinto Verticale (Die Schachtel)

NOÉMI BÜCHI, Causes Of Forgetfulness, Matter (-OUS)

JONI VOID, Parallax Error (+N NAO), Everyday Is The Song (Constellation Records)

CARL STONE, Morangak (2005), Electronic Music from 1972-2022 (Unseen Worlds)

SORTA OPALKA, Spinning Operation, Gestos (Never Anything Records)

IBRAHIM ALFA JNR. BGDD, Sirius A (Mille Plateaux)

OVERMONO, Good Lies, Good Lies (XL Recordings)

KNARZY, El Sueño De La Razón, Mental Breakbeat (Girovelle Psicotroniche)

3PHAZ, Shoulder Dance, Ends Meet (Souk Records)

FADESTER, Guru Anowuu, V.A. – This is Zologo Beat (Makkum Records/Red Wig)

YOUNG FATHERS, Shoot Me Down, Heavy Heavy (Ninja Tune)

FAMILIE HESSELBACH, White Rap, Froh zu sein & 8-EP-Sampler (play loud! Productions)

ALAN VEGA, Goodbye Darling, Live at Rockpalast 1982 (play loud! Productions)

PLEASURE, SELF SUCK 210321, Chop Wood, Carry Water (Disasters By Choice)

ANDREA BELFI, Setteottavi, Eternally Frozen (Maple Death Records)

MATT ELLIOTT, The End Of Days, The End Of Days (Ici d’ailleurs)

FEDERICO MADEDDU GIUNTOLI, Grand Hall of Encounters, The Text and The Form (FLAU)

STEFANO PILIA & VALERIO TRICOLI, I, Cantor Park (Improved Sequence)