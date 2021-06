Pangea 208

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Playlist

TABACHE, Atmo, Teeming Meadow (Tiny Drones For Lovers)

HACO, Frozen in Time, Nova Naturo (Someone Good)

SÃO PAULO UNDERGROUND & TUPPERWEAR, Fajana, Saturno Mágico (Keroxen)

LOS PIRANAS, Lambada de Oceania, Africa y America (eran un solo continente), ¡Infame golpazo en Keroxen! (Keroxen)

SCREAMERS, Punish Or Be Damned, Demo Hollywood 1977 (Superior Viaduct)

HALFCASTLE, Grows, Black Tide (Antistandard)

ANMA, Nonagon, Morph (Syncopathic Recordings)

FOG SCHOOL, The Other Side of Life ft. Justice Laurrell (MFZ Records)

DJ SEINFELD, U Already Know, Mirrors (Ninja Tune)

SIMONA ZAMBOLI, Compossibility, Ethernity (Mille Plateaux)

SIMONE SIMS LONGO, Liretta, Simultanea e astrazioni (Solitunes Records)

SHUTTLE358, Frame, Frame (20th Anniversary Edition) (12k)

RICHARD PINHAS & DUNCAN PINHAS, Aiguille Rouge, Sources (Bam Balam Records)

MARCUS FISCHER, Cascadia Obscura, Monocoastal (10th Anniversary Edition) (12k)

SORRY FOR LAUGHING, Seven Stormy Oceans, See It Alone (Klanggalerie)