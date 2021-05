Pangea 205

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Playlist

SHEEBA EXP., U2, Urals (Timeless Records / Svbterrean Tapes)

TRAJEDESALIVA, A casa por las vias, Ultratumba (àMARXE / Ferror Records / Gradual Hate Records)

SONS OF VILJEMS, Steaming Black Sea (Sas Recordings / Fang Bomb)

FLY PAN AM, Grid Wall, Frontera (Constellation)

XORDOX, Endeavor, Omniverse (Editions Mego)

MYCROTOM, Iquitos Bird, Ratoratiyo (Mongkong Music)

FLYING LOTUS, Between Memories (feat. Niki Randa), Yasuke (Warp)

LITTLE SNAKE & TUTARA PEAK, Raining Teeth, A Fragmented Love Story Written By The Infinite Helix Ar chitect (Brainfeeder)

LEVEN SIGNS, Sedes Sapientiae, Hemp Is Here (Futura Resistenza)

ALBERTO BRAIDA, GIANCARLO NINO LOCATELLI, C’è un luogo, From here to there (We Insist! Records)

EVA LINDAL & VIRG DZURINKO, Sarakan, The Hidden Music of Sofia G. (Sharakan Music)

ALAN LICHT, Room For Storms, A Symphony Strikes the Moment You Arrive (Room40)

JANA IRMERT, The Soft Bit, The Soft Bit (Fabrique Records)