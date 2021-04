Pangea 202

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Playlist

KAZUYA NAGAYA, Microscope of Heraclitus (Murcof Rework), Microscope of Heraclitus Reworked (Indigo Raw)

LDGU, Kiamat DAD (Dodol Aceh Dub), Maka – The Alkisah Reworks Divisi Italia (Artetetra / Communion)

ERLEND APNESETH TRIO, Lokk, Lokk (Hubro)

KHALAB & M’BERRA ENSEMBLE, Curfew, M’berra (Real World)

PROC FISKAL, Baguettes, Lothian Buses (Hyperdub)

ELKKA, Burnt Orange, Euphoric Melodies (Technicolour)

BLK JKS, Running – Asibaleki / Sheroes Theme, Abantu / Before Humans (Glitterbeat)

SAMBA TOURÉ, Tamala, Binga (Glitterbeat)

J/L DUO featuring ADRIAN KNIGHT & FREW ELFINEH TAHA, Ismalfa A II, Ismalfa (Lethe/Thanatosis)

JULIUS EASTMAN, Femenine (Excerpt), Femenine (performed by ensemble 0) (Sub Rosa)