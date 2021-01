Pangea 194

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Playlist

TRONDHEIM VOICES, Illumination II, Folklore (Hubro)

AUVINEN, Kyläläiset Tanssii, Akoosaari (Editions Mego)

MATTHIAS GRÜBEL, Dawn Miss

BICEP, Sundial, Isles (Ninja Tune)

TSHA, Demba (Demi Riquisimo Remix) (Ninja Tune)

KODE9, The Jackpot, The Jackpot / Rona City Blues (Hyperdub)

DJ EARL, Sounds 2 Lab 2 (Teklife)

SLIKBACK, Eart, /// II

MARTIN GORE, Howler, The Third Chimpanzee (Mute)

ARCA, Riquiqui(i1);Bronze-Instance, Riquiqui;Bronze-Instances (1-100) (XL Recordings)

OWEN ROSS, Doumbek (Infinity Knives RWRK), Triple Exposure (Remix EP) (Springstoff)

RAINBOW ISLAND, Gombo Riddims, VV. AA. Exotic Esotérique Vol. 3 (Artetetra)

MURCOF, Underwater Lament, The Alias Sessions (The Leaf Label)

KUTIN, Beach Delete, Achronie (Ventil Records)

NIHITI, A New Kind of Weather, A New Kind of Weather (Lo Bit Landscapes)

KASPER AGNAS, Mirrored Memories, Grain (Haphazard Music)