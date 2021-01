Pangea 193 – Best of 2020

Listen on Mixcloud / ascolta la puntata.

Playlist

ROBERT HAIGH, Stranger On The Lake, Black Sarabande (Unseen Worlds)

ZELIENOPLE, Safer, Hold You Up (Miasmah)

IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS, No Más, Who Sent You? (International Anthem)

LORAINE JAMES, Don’t You See It (ft. Jonnine), Nothing (Hyperdub)

NAZAR, Retaliation, Guerilla (Hyperdub)

HHY & THE KAMPALA UNIT, Lithium Blast, Lithium Blast (Nyege Nyege Tapes)

NIHILOXICA, Black Kaveera, Kaloli (Crammed Discs)

RIAN TREANOR, Hypnic Jerks, File Under UK Metaplasm (Planet Mu)

IKONIKA, Kicks Count, Hollow (Hyperdub)

VLADISLAV DELAY / SLY DUNBAR / ROBBIE SHAKESPEARE, (514), 500-Push-Up (Sub Rosa)

CUTS, Sheltered Life, Unreal (Village Green Recordings)

ACTRESS, Walking Flames (feat. Sampha), Karma & Desire (Ninja Tune)

MOURNING [A] BLKSTAR, Be, The Cycle (Don Giovanni Records)

GIOVANNI DI DOMENICO, Part III, ISASOLO! (Canti Magnetici)

SILVIA TAROZZI, Mi specchio e rifletto, Mi specchio e rifletto (Unseen Worlds)