Pangea 182

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

ARVO PÄRT, Magnificat, Works For Choir (Cugate Classics)

ZEITKRATZER & MARIAM WALLENTIN, Cry Me A River (Arthur Hamilton), The Shape of Jazz to Come (zeitkratzer Productions)

FRODE GJERSTAD TRIO+1, Dead Trees In The Park, Forgotten City (PNL Records)

YANNIS KYRIAKIDES & ANDY MOOR, Diluvio, Pavilion (Unsounds)

PROTOMARTYR, Michigan Hammers, Ultimate Success Today (Domino)

DAVID COULTER, JULIA KENT, SEB ROCHFORD, 01, From Isolation 6 (Trestle Records)

SPIME.IM, ZERO19, ZERO (-OUS)

ANATOLIAN WEAPONS, Desolate Mountains, V. A. – Parallel Routes (Random Numbers)

DARKSTAR, Jam (Horsepower Productions Remix), Horsepower Productions Remixes (Warp)

RUN THE JEWELS, Yankee And The Brave, RTJ4

ROMAN ROFALSKI, Alpha, Loophole (Nonclassical)

BÉRANGÈRE MAXIMIN, Day 41 Sonic Drawing Diary, Land of Waves (Karlrecords)

JMO, Take A Break, V.A. Sound Journeys: Switzerland – EP1 (Selected by Nick Luscombe) (Nonclassical)

PIERO BACCEGA, Letting Go Of Shame, Breather

YTAMO, The Start Is Everything, Vacant (Someone Good)