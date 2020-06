Pangea 181

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Artwork: disegno originale di Simone Doria realizzato per Pangea.

Playlist

THE TRANSCENDENCE ORCHESTRA, The Golden Jaws Of The Celestial Vice, Feeling The Spirit (Editions Mego)

FUSE BOX CITY, Shine On, Shipwreckers (Weeping Prophet Records)

RE.DECAY, Ghost (feat. Brian Ennals) (Springstoff)

LEX AMOR, Praises, Josey Rebelle – Josey In Space (Beats In Space)

GENEVIEVE ARTADI, Living Like I Know I’m Gonna Die, Dizzy Strange Summer (Brainfeeder)

ROMARE, Sunshine, Home (Ninja Tune)

JAYDA G, Both Of Us, Both Of Us / Are U Down (Ninja Tune)

NUBIAN MINDZ, Sunrise 777, Josey Rebelle – Josey In Space (Beats In Space)

KOENIG, Handrolls (feat. Elvin Brandhi), Messing (Ventil Records)

BRONIUS KUTAVIČIUS, From the Yotvingian Stone, Last Pagan Rites / From the Yotvingian Stone (MIC Lithuania)

POLWECHSEL & KLAUS LANG, No sai cora-m fui endormitz, Unseen (HatHut ezz-thetics)

LUCY RAILTON, Forma, Forma (Portraits GRM)