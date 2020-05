Pangea 180

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

ALESSANDRO DINETTI, Be b1, Spettro Records 10th Year Anniversary – Volume I (Spettro Records)

MINAMO & MOSKITOO, Palm Fable, Superstition (12k)

JULIANNA BARWICK, Inspirit, Healing Is A Miracle (Ninja Tune)

ARCA, Time, KiCk (XL Recordings)

PARK HYE JIN, Like This, How Can I (Ninja Tune)

KELEKETLA!, Future Toyi Toyi (Gqom Version), Keleketla! (Ahead Of Our Time)

TENESHA THE WORDSMITH, I Dream So Loud (feat. Daniel B Summerhill), JOSEY REBELLE – Josey In Space (Beats In Space)

MAKOTO KAWABATA, RICHARD PINHAS, MANONGO MUJICA, JUAN LUIS PEREIRA & HIROSHI HIGASHI, Campanas, Alturas (Buh Records)

ROWLAND S HOWARD, She Cried, Teenage Snuff Film (Mute)

DERADOORIAN, It Was Me, Find The Sun (Anti-)

SQUID, Broadcaster, Sludge / Broadcaster (Warp)

GREG FOX, Ill Being, Contact (RVNG Intl.)

SUSAN ALCORN, Broken Obelisk, The Heart Sutra (Arranged by Janel Leppin) (Ideologic Organ)

KASSEL JAEGER JIM O’ROURKE, in cobalt aura sleeps, in cobalt aura sleeps 2 (Editions Mego)