Pangea 178

Ascolta la puntata (listen on Mixcloud).

Playlist

BEATRIZ FERREYRA, Deux Dents Dehors, Huellas Entreveradas (Persistence of Sound)

MADELEINE COCOLAS, The Heart Doesn’t Lie (Except When It Does), Ithaca (Someone Good)

SUSAN ALCORN, Suite For Ahl, The Heart Sutra (Arranged by Janel Leppin) (Ideologic Organ)

THREE QUEENS IN MOURNING / BONNIE ‘PRINCE’ BILLY, Stablemate, Hello Sorrow Hello Joy (Textile Records)

ARLO PARKS, Black Dog (Beatnik Creative)

DIRTY PROJECTORS, Lose Your Love, Flight Tower (Domino Records)

SLEAFORD MODS, Second, All That Glue (Rough Trade Records)

NICOLAS BOUGAIEFF, Thalassophobia, The Upward Spiral (Mute Records)

EDIKANFO, Something Lefeh-O, The Pace Setters (Glitterbeat Records)

VIA NOVA ENSEMBLE, Solanum, Where The Marsh Plants Grow (Focused Silence)

JO DAVID MEYER LYSNE & MATS EILERTSEN, Lamyra, Kroksjø (Hubro)

ATTILIO NOVELLINO, Strängar I, Strängar (Forwind)

PHURPA, 01 3, Hymns of Gyer (Ideologic Organ)

MARJA AHTI, The Altitudes, The Current Inside (Hallow Ground)